США усиливают пограничный режим на границе с Мексикой

Пограничные силы тактического назначения (Tactical Border Force)размещены в понедельник в штате Техас на границе с Мексикой. Как сообщает Reuters, специальные меры по охране границы приняты в связи с отменой ограничений в условиях в период пандемии COVID-19. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, специальные отряды направляются к пограничным переходам, где ожидается приток нелегальных мигрантов.

Республиканец Эбботт, резко критикующий решение президента Джо Байдена отменить действующие ограничения, заявил, что "техасские Тактические пограничные силы - это специально обученное подразделение Национальной гвардии, сотрудники которого готовы к отправке на вертолётах Black Hawk к "горячим точкам" на границе с Мексикой.

Они будут размещены для перехвата и отправки в обратном направлении тех, кто попытается нелегально пересечь границу штата Техас, заявил журналистам в понедельник губернатор Грег Эбботт.

Подобная тактика применялась в декабре минувшего года в Эль-Пасо, отметил губернатор. По его словам, в последние несколько дней сотрудники Национальной гвардии выявили многочисленные попытки пересечения границы в Браунсвилле.

Элитный отряд Национальной гвардии, как заявлено властями Техаса, будет перекрывать пограничные переходы, где возникнет резкое увеличение численности нелегалов. В распоряжении тактического подразделения будут вертолёты, приборы ночного видения, оснащение для разгона людей, рассказал губернатор.