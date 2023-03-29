При пожаре в миграционном центре у границы с США погибли 38 человек

При пожаре в миграционном центре в мексиканском городе Сьюдад-Хуаресе у границы с США погибли как минимум 38 мигрантов, ещё 28 серьёзно пострадали.

Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи с камеры наблюдения, подлинность которой подтвердили власти Мексики, пожар устроили сами мигранты, сотрудники миграционного центра их не выпустили – и через несколько секунд помещение заполнилось густым дымом. Президент Мексики Андрес Обрадор заявил, что мигранты подожгли матрасы в знак протеста, когда узнали, что их депортируют.

Всего в центре находились 83 мигранта: 68 мужчин и 15 женщин, преимущественно из стран Центральной и Южной Америки. Сотрудники миграционного центра сообщили, что освободили женщин, когда начался пожар, но не пояснили, почему не освободили мужчин. Генпрокуратура Мексики начала расследование случившегося.

Два мигранта сообщили Reuters, что власти собрали мигрантов с городских улиц накануне и поместили их в миграционный центр. По словам иммиграционной активистки Иринео Мухики, мигранты опасались, что их отправят на родину или на юг Мексики – и им придётся добираться до границы с США заново.

В последнее время в приграничных городах Мексики собирается много мигрантов: они хотят получить убежище в США, но из-за обновления процедуры длительность ожидания увеличилась.

В начале марта на границе США произошли столкновения между американскими пограничниками и сотнями мигрантов. После этого мэр Сьюдад-Хуареса сообщил прибывшим, что в приютах есть места, и призвал их перестать попрошайничать: это вызывает недовольство местных жителей.