США увеличат контингент в Европе и создадут штаб в Польше

Президент США Джо Байден заявил в среду на саммите НАТО в Мадриде, что в ответ на угрозы со стороны России Соединённые Штаты развернут дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы по всей Европе, а также на постоянной основе организуют штаб 5-й армии в Польше. Решения приняты на фоне войны в Украине.



Новые американские военные корабли отправятся в Испанию, эскадрильи истребителей – в Великобританию, сухопутные войска – в Румынию, подразделения ПВО – в Германию и Италию, а широкий спектр вооружений – в страны Балтии, - сказал Байден. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления безопасности региона после российского вторжения в Украину и для защиты "каждого дюйма" территории НАТО.



Сейчас в Европе уже размещены около 100 тысяч военнослужащих США, после российского вторжения в Украину их число увеличилось почти на 20 тысяч. Сколько именно военных дополнительно будет отправлено в Европу - пока не сообщается.



Военный штаб США в Польше будет развёрнут одновременно с полевым батальоном поддержки - это будет первый постоянный американский контингент на так называемом восточном фланге НАТО. Президент Польша Анджей Дуда приветствовл это решение Вашингтона, назвав его чётким сигналом России и большим вкладом в укрепление безопасности Польши.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон "упустил возможность избежать эскалационного сценария" и пригрозил "компенсирующими мерами", которые "гарантируют безопасность на 100 процентов".

На полях саммита Байден также встретился в среду с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он поблагодарил Эрдогана за достижение договорённостей с лидерами Швеции и Финляндии, которые позволили разблокировать путь к вступлению этих стран в НАТО. В Вашингтоне ранее заявляли, что не оказывали на Турцию давления и не давали ей никаких обещаний в связи с этим.