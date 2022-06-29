Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде. В своем видеообращении он заявил, что Россия ведет сейчас войну не только против Украины, но за право диктовать свои условия всей Европе. Зеленский отметил, что российское руководство видит мир иначе, чем НАТО или Украина: оно рассматривает все государства, ранее входившие в сферу влияния Москвы, как цели возможного поглощения, и в случае если Россию не остановить, следующими мишенями могут стать Молдова, Польша или страны Балтии.

Зеленский назвал конкретные меры поддержки, которых ожидает от НАТО. Украине прежде всего необходимы современные системы противовоздушной обороны, поскольку Россия в войне делает ставку на артиллерию, и ее вооружение многократно превосходит украинское. Финансовую поддержку, которая необходима Украине, чтобы поддерживать боеспособность, он оценил в пять миллиардов долларов ежемесячно. Также он призвал мировое сообщество и далее ужесточать санкции против России, чтобы та не могла получать прибыли, из которых оплачивает ведение войны, а НАТО – принять более жесткую концепцию, в которой не было бы "серых зон" по отношению к агрессору.

"Правила жизни, которых придерживается Россия, исходят из ленинградской подворотни, – подчеркнул Зеленский, – где любые попытки мирного диалога воспринимаются как слабость и страх. Там либо ты бьешь, либо ты проиграл". Президент Украины отметил, что шантаж возможностью устроить всемирный голод и энергетический кризис – такое же оружие России, как бомбы и ракеты.

В завершение своего видеообращения Зеленский добавил, что цели Украины полностью совпадают с целями НАТО: обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте и во всем мире. "Нам нужны гарантии безопасности и место в общем безопасном пространстве", – сказал он.

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC президент Украины ответил на вопрос о слухах, касающихся здоровья российского лидера Владимира Путина: "Я не знаю, что происходит с Путиным. Я считаю, что у них (россиян) действительно есть большая болезнь: болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата, болезнь относительно таких зверств, которые они совершили на нашей земле. Мне кажется, что это болезнь не только одного человека".

Сегодня же министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в комментарии Би-би-си назвала три условия, при которых может быть достигнут прочный мир в Украине. Во-первых, по мнению Трасс, российские войска должны быть вытеснены со всей территории Украины. Во-вторых, Россия должна понести ответственность за военные преступления, которые она, как утверждает Украина, совершила. В-третьих, необходимо достичь уверенности, что любая агрессия с российской стороны в будущем может быть успешно предотвращена и Россия больше никогда не сможет повторить такое военное вторжение, какое она совершает сейчас.