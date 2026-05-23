США ужесточили правила подачи заявлений на грин-карту

Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи грин-карты – вида на жительство c правом на работу в стране. Теперь иностранные граждане могут подать соответствующее заявление только за пределами США, сообщает Служба гражданства и иммиграции (USCIS).

Как говорится в пресс-релизе, иностранец, временно находящийся в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, за исключением "чрезвычайных обстоятельств".

"Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство", – заявил пресс-секретарь USCIS Зак Калер.

Он добавил, что студенты, временные работники или туристы, прибывающие в США на короткий срок, не должны рассматривать свой визит как первый шаг в процессе получения грин-карты.

Бывший сотрудник USCIS Дуг Рэнд рассказал в интервью NBC News, что ежегодно заявление на получение грин-карты подают около миллиона человек – половина из них делает это на территории США.