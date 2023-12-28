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США ужесточили санкции за помощь группировке хуситов в Йемене

США ввели санкции против одного физического лица и трёх структур по обмену валюты, заподозрив их в содействии поступающей из Ирана финансовой поддержке группировке хуситов в Йемене.

В американский "чёрный список" попал руководитель ассоциации обменников в Сане. Оказавшиеся под санкциями юридические лица действуют не только в Йемене, но и, как отмечается, в Турции.

Замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил 28 декабря, что решение "свидетельствует о стремлении ограничить незаконный поток средств хуситам, которые продолжают опасные атаки против международного судоходства и рискуют ещё больше дестабилизировать регион".

  • Йеменская проиранская группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, ранее в этом году заявила, что будет нападать на суда, имеющие какое-либо отношение к Израилю - в связи с боевыми действиями, которые еврейское государство ведёт в секторе Газа против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС).
  • Обстрелам и атакам, впрочем, подвергались и не связанные с Израилем суда. Ряд крупнейших мировых перевозчиков перенаправили маршруты судов, что ведёт к увеличению стоимости перевозок.

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