США ужесточили санкции за помощь группировке хуситов в Йемене

США ввели санкции против одного физического лица и трёх структур по обмену валюты, заподозрив их в содействии поступающей из Ирана финансовой поддержке группировке хуситов в Йемене.

В американский "чёрный список" попал руководитель ассоциации обменников в Сане. Оказавшиеся под санкциями юридические лица действуют не только в Йемене, но и, как отмечается, в Турции.

Замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил 28 декабря, что решение "свидетельствует о стремлении ограничить незаконный поток средств хуситам, которые продолжают опасные атаки против международного судоходства и рискуют ещё больше дестабилизировать регион".