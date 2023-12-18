Судоходные компании меняют маршруты из-за обстрелов из Йемена

Крупные судоходные компании меняют маршруты грузовых судов, ранее проходивших через Красное море, из-за участившихся обстрелов со стороны Йемена. В понедельник атаке морских беспилотников подверглись ещё два судна: норвежский танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara под флагом Панамы. Ответственность за обстрелы взяла на себя радикальная исламистская группировка йеменских хуситов "Ансар Алла". Преставитель группировки Йехия Сария заявил, что суда не отвечали "йеменским морским силам" по связи.

Одна из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих компаний British Petroleum заявила, что приостанавливает перевозки нефти на танкерах через Баб-эль-Мандебский пролив - именно там происходят обстрелы. То же самое сделала компания Evergreen - один из лидеров в области контейнерных перевозок.

По мнению аналитиков, это может привести и к повышению цен на нефть и нефтепродукты из-за удорожания их перевозок иными маршрутами, и к перебоям с поставками продовольствия и потребительских товаров. Маршрут отвечает за 15% всех морских грузоперевозок в мире. Грузовые суда из Атлантики и Средиземноморья через расположенный в Египте Суэцкий канал проходят в Красное море, а далее через Баб-эль Мандебский пролив выходят в Индийский океан, проходя в страны Азии, Африки и Австралию.

Альтернативой этому маршруту для судов из Европы и Северной Америки может стать окружной путь в обход Африканского континента, который занимает как минимум на 10 дней дольше и увеличивает транспортные издержки на миллионы долларов.

В понедельник в Израиль прибыл с визитом министр обороны США Ллойд Остин. Он сообщил, что США намерены оказывать Израилю поддержку в том числе и в обеспечении безопасности судоходства. Этому вопросу должны быть посвящены виртуальные переговоры с министрами обороны стран региона, которые пройдут во вторник. В понедельник Остин и его израильский коллега Йоав Галлант обсуждали только вопросы войны Израиля против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Европе, и безопасности мирных жителей сектора Газа.