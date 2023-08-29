США вновь направляют Украине помощь на 250 миллионов долларов

США объявили во вторник о следующем пакете военной помощи Украине. Речь идет, в частности, о ракетах AIM-9M для ПВО, боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных системах HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийских боеприпасах, оборудовании для разминирования. Как сообщает Русская служба "Голоса Америки", этот пакет вооружений и техники на $250 млн предоставляется из запасов Пентагона.



"Каждый день Россия продолжает вести жестокую завоевательную войну, в результате которой погибли многие мирные жители Украины и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома", – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Нападения на порты и зерновую инфраструктуру Украины привели к нестабильности цен на рынках продовольствия и зерна. В Вашингтоне считают, что действия России наносят ущерб продовольственной безопасности в мире.



Блинкен вновь повторил неоднократно звучавшие в США аргументы: "Россия начала эту войну и может прекратить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, союзники и партнеры США будут едины с Украиной - и так долго, как это потребуется".