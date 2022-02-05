США восстановили исключения из санкций в отношении Ирана

США восстановили исключения из санкций в отношении Тегерана, позволяющие зарубежным компаниям вести работы в области мирного освоения атома на некоторых объектах в Иране. Это должно помочь в восстановлении ядерной сделки, сообщает Reuters.

Исключения позволяют компаниям из России, Китая и Европы вести деятельность на ядерных объектах в Иране без риска попасть под санкции.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней, помимо Ирана, участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.

Исключения для международных компаний затрагивали работы по обогащенного урана для Тегеранского исследовательского реактора, реконструкцию исследовательского реактора в Араке под гражданские нужды и вывоз отработанного топлива.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам. В мае 2020 года Вашингтон объявил о решении прекратить исключения.

Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения. В конце прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке.