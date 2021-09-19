NYT: иранского физика-ядерщика застрелил робот-убийца

Агенты израильской спецслужбы "Моссад" убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью робота. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США, Израиле и Иране.

Фахризаде погиб в ноябре 2020 года на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Как отмечает The New York Times израильские агенты использовали пулемёт бельгийского производства, прикреплённый к роботизированному устройству. Оно весило около тонны, поэтому в Иран его ввозили по частям и собирали на месте. Затем робота-убийцу поместили в пикап.

В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось.

Иранские СМИ ранее писали, что учёного могли убить с из израильского оружия, управляемого через спутник.

По данным газеты, с 2007 года агенты "Моссада" убили шестерых иранских ядерщиков, которые работали с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Убить Фахризаде, по данным источников, пытались ещё в 2009 году, но якобы из-за утечки информации операцию отменили.

Готовить новую операцию Израиль начал в 2019 году, отмечает The New York Times, после того как в 2018 году США вышли из ядерной сделки.

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В начале 2021 года Тегеран сообщил, что на подземном ядерном объекте в Фордо возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это является одним из самых серьёзных нарушений так называемой "ядерной сделки", заключённой в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами. Иранские власти заявили, что этот шаг – ответ на убийство Израилем Фахризаде.

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