США ввели новые санкции против Ирана - после обстрела Израиля

Соединённые Штаты и Великобритания в четверг объявили о новых санкциях против Ирана - в ответ на беспрецедентный иранский обстрел Израиля в ночь на воскресенье.

Как сообщило Министерство финансов США, под санкциями оказались 16 физических лиц и две компании, обеспечивающие производство военных беспилотников в Иране. Ограничения вводятся также против пяти компаний в различных юрисдикциях, поставляющих комплектующие материалы для производства стали иранской компании Khouzestan Steel Company (KSC).

В санкционный список США включили иранского автопроизводителя Bahman, а также три его дочерние компании, которые, по данным ведомства, продолжают оказывать материальную поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР), отмечает "Настоящее Время".

"Санкции направлены против лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции, Министерством обороны Ирана, а также с программой иранского правительства по созданию ракет и беспилотников, которые обеспечили это дерзкое нападение. Как я уже говорил со своими коллегами – лидерами стран "Группы семи" на следующее утро после нападения, мы намерены действовать коллективно, чтобы усилить экономическое давление на Иран", – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Байден отметил, что союзники и партнёры США ввели или введут дополнительные санкции и меры по ограничению "дестабилизирующих военных программ" Ирана.



Великобритания ввела санкции против семи физических и шести юридических лиц, в том числе против Военно-морских сил КСИР, генштаба Вооружённых сил Ирана и ряда военных.

"Эти санкции, объявленные совместно с США, показывают, что мы безоговорочно осуждаем такое поведение, и они еще больше ограничат возможности Ирана дестабилизировать регион", – отметил британский премьер Риши Сунак.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами. Это было сделано, как утверждает Тегеран, в ответ на ракетный удар по зданию, принадлежащему иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В сторону Израиля было выпущено около 170 беспилотников и 150 крылатых и баллистических ракет. Почти все они были перехвачены военными Израиля, США и Иордании.