WSJ: Иран выводит из Сирии часть офицеров КСИР из-за Израиля

Иран выводит из Сирии часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-за возможного ответного удара Израиля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских и иранских чиновников.

Представители сирийской службы безопасности также отметили, что присутствие своих высокопоставленных членов в Сирии сократила и ливанская проиранская группировка "Хезболла", признанная террористической в США, Евросоюзе и ряде других стран.

Офицеры среднего звена останутся в Сирии, но поменяют место дислокации. Иранские военные перемещаются ночью, когда удары Израиля наиболее вероятны, пишет The Wall Street Journal.

Ответный удар Израиля, судя по всему, будет ограниченным, отмечает газета. Ранее израильские власти заверили своих союзников из числа арабских стран, что действия Армии обороны Израиля не поставят под угрозу их безопасность.

По данным The Jerusalem Post, Израиль определился с ответом на недавнюю прямую атаку Ирана, но точное время пока не выбрано. Варианты ответов варьируются от ударов по ядерным объектам Ирана до наказания отдельных должностных лиц КСИР, говорится в публикации.