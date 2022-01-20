США ввели санкции против депутатов Верховной рады 

Министерство финансов США ввело санкции против четырёх граждан Украины "за участие в контролируемой российским правительством деятельности с целью дестабилизации Украины", сообщает пресс-служба американского ведомства.

Под санкции попали действующие депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак (соратник пророссийского политика и кума президента России Виктора Медведчука) и Олег Волошин, а также экс-депутаты от Партии регионов Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

Согласно информации Минфина США, Россия поручила своим разведывательным службам вербовать действующих и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к захвату правительства Украины и контролю критически важной инфраструктуры страны.

Санкции предусматривают блокировку финансовой деятельности указанных лиц и арест их собственности в США. Также блокируется деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих указанным лицам на пятьдесят и более процентов.