США ввели санкции против депутатов Верховной рады 

Министерство финансов США ввело санкции против четырёх граждан Украины "за участие в контролируемой российским правительством деятельности с целью дестабилизации Украины", сообщает пресс-служба американского ведомства.
Под санкции попали действующие депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак (соратник пророссийского политика и кума президента России Виктора Медведчука) и Олег Волошин, а также экс-депутаты от Партии регионов Владимир Олейник и Владимир Сивкович.
Согласно информации Минфина США, Россия поручила своим разведывательным службам вербовать действующих и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к захвату правительства Украины и контролю критически важной инфраструктуры страны.
Санкции предусматривают блокировку финансовой деятельности указанных лиц и арест их собственности в США. Также блокируется деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих указанным лицам на пятьдесят и более процентов.
- Тарас Козак – создатель медиахолдинга "Новини", в который входят телеканалы "112 Украина", ZiK и NewsOne. В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский обвинил их в пропаганде, финансируемой "страной-агрессором". В декабре 2021-го Киев ввел санкции против холдинга.
- В мае 2021 года Тарас Козак и Виктор Медведчук были заподозрены в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.
- Владимира Сивковича на Украине подозревают в разгоне палаточного городка оппозиции в ноябре 2013 года, в результате которого пострадали 150 человек.
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