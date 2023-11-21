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США ввели санкции против двух военных РФ за убийства в Буче

США ввели санкции против двух российских военных, которых обвиняли в убийствах мирных жителей в украинских Буче и Андреевке.

Госдепартамент внес в список полковника российской армии Азатбека Омурбекова, также известного как "мясник из Бучи", и военнослужащего Даниила Фролкина, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Омурбекову, Фролкину и их ближайшим родственникам запрещён въезд в Соединенные Штаты.

Даниил Фролкин в августе 2022 года признался журналистам в мародерствах и убийстве мирного жителя в селе Андреевка, а также назвал имена командиров, отдававших приказы о расстреле безоружных украинцев. Сообщалось, что он служил в 64-й отдельной мотострелковой бригаде, командиром которой СМИ называли тогда ещё подполковника Азатбека Омурбекова. Позже несколько сослуживцев Фролкина заявили в беседе с журналистами, что Омурбеков отдавал приказы об убийствах гражданского населения в Киевской области.

  • Военные 64-й мотострелковой бригады прибыли в Бучу в Киевской области в середине марта. В течение следующих 18 дней в одном районе Бучи, который бригада взяла под свой контроль, было убито 12 человек, в том числе все жители шести домов, где солдаты разбили лагерь.
  • Жители украинского села Андреевка обвинили военных бригады в грабежах, мародерстве и убийствах гражданских. Корреспонденту "Важных историй" удалось подтвердить личности минимум четверых солдат бригады, участвовавших в этих преступлениях.
  • 18 апреля 2022 года Владимир Путин присвоил бригаде почётное наименование гвардейская "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом".
  • Российские войска занимали город Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили тела 458 мирных жителей, 419 из них были застрелены или умерли от пыток.
  • Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".

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