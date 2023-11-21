США ввели санкции против двух военных РФ за убийства в Буче

США ввели санкции против двух российских военных, которых обвиняли в убийствах мирных жителей в украинских Буче и Андреевке.

Госдепартамент внес в список полковника российской армии Азатбека Омурбекова, также известного как "мясник из Бучи", и военнослужащего Даниила Фролкина, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Омурбекову, Фролкину и их ближайшим родственникам запрещён въезд в Соединенные Штаты.

Даниил Фролкин в августе 2022 года признался журналистам в мародерствах и убийстве мирного жителя в селе Андреевка, а также назвал имена командиров, отдававших приказы о расстреле безоружных украинцев. Сообщалось, что он служил в 64-й отдельной мотострелковой бригаде, командиром которой СМИ называли тогда ещё подполковника Азатбека Омурбекова. Позже несколько сослуживцев Фролкина заявили в беседе с журналистами, что Омурбеков отдавал приказы об убийствах гражданского населения в Киевской области.