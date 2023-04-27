США ввели санкции против ФСБ и Корпуса стражей Исламской революции

США вводят санкции против ФСБ России и разведки иранского Корпуса стражей Исламской революции за неправомерное задержание американских граждан. Санкционный список опубликован на сайте американского Минфина.

Санкции также введены в отношении четырёх высокопоставленных сотрудников иранской разведки. Ограничения были введены Минфином США по решению Госдепартамента.

В конце марта в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Суд отправил его в московское СИЗО. Российские власти заявляют, что журналиста задержали "с поличным", не поясняя, что имеется в виду. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Журналист настаивает на своей невиновности. Подробности дела не известны. 18 апреля Мосгорсуд оставил Гершковича под арестом, отклонив апелляцию. Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времён Холодной войны.