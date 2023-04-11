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США признали Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович

Госдепартамент США признал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Об этом сообщили газета и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. В частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании.

Делом Гершковича, по утверждению издания, займется отдел Госдепартамента, известный как офис специального президентского посланника по делам заложников, который ведёт переговоры об освобождении американцев, несправедливо удерживаемых в других странах.

Госдепартамент США вновь призвал российские власти немедленно освободить Эвана Гершковича. "Журналистика - это не преступление", - говорится в заявлении ведомства.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.

7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Журналист отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову - такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.

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