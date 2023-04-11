США признали Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией

Госдепартамент США признал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Об этом сообщили газета и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. В частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании.

Делом Гершковича, по утверждению издания, займется отдел Госдепартамента, известный как офис специального президентского посланника по делам заложников, который ведёт переговоры об освобождении американцев, несправедливо удерживаемых в других странах.

Госдепартамент США вновь призвал российские власти немедленно освободить Эвана Гершковича. "Журналистика - это не преступление", - говорится в заявлении ведомства.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.

7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Журналист отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову - такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.