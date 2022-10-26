США ввели санкции против Игоря Чайки, его компаний и певицы Жасмин

Министерство финансов США ввело персональные санкции против ряда граждан России, обвинив их в попытках подрыва демократии и вмешательстве во внутренние дела Молдовы. Среди них бизнесмен Игорь Чайка и певица Жасмин.

Также санкции введены против ряда молдавских граждан, в том числе против бизнесмена Илана Шора, лидера оппозиционной партии "Шор", организующий в последние недели массовые протесты в Кишинёве.

В Вашингтоне считают, что Илан Шор действует в интересах России и пытается организовать беспорядки в координации с ней - с целью подорвать демократическое развитие Молдовы. Шора также подозревают в коррупции. Ранее он был осуждён в Молдове по делу о пропаже миллиарда долларов из банковской системы страны, сейчас находится за границей, объявлен в розыск.

Под санкции попала жена Шора - российская поп-певица Сара Шор, известная под псевдонимом Жасмин. Также санкции введены против молдавского политика и олигарха Влада Плахотнюка, который считался "серым кардиналом" молдавской политики, однако несколько лет назад был вынужден бежать из страны после того, как против него объединились другие политические силы. Его обвиняют в коррупции.

В санкционный список внесён также Игорь Чайка - сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки и герой одного из известных расследований Алексея Навального. Как утверждается в сообщении министерства финансов, в 2021 году Чайка совместно с пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым разработал планы по подрыву власти президента Молдовы и возвращению страны в российскую сферу влияния. Важная роль в этих планах, как утверждается, отводилась как раз партии "Шор" и сторонникам бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Санкции введены также против ряда компаний, владельцем которых, как утверждается, является Чайка, и против четверых физических лиц, которые описаны как партнёры и помощники Чайки.

США также ввели санкции против ряда официальных лиц и компаний Ирана в связи с нарушениями прав человека в этой стране - в соответствии с так называемым глобальным Законом Магнитского.