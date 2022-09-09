США ввели санкции против иранской фирмы за поставки беспилотников РФ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании "Сафиран", которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России.

По данным США, фирма Safiran Airport Services из Тегерана координировала перевозку российскими военными самолётами иранских беспилотников, дополнительного оборудования и сопровождающих лиц из Ирана в Россию.

В министерстве финансов утверждают, что после сборки и испытаний Воздушно-космические силы России собираются использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

Одновременно США ввели санкции против трех иранских фирм-производителей беспилотников.

Санкции включают заморозку всех активов на территории США и запрет американским гражданам на любые сделки с попавшими под санкции фирмами.

"Не-иранские и не-российские юридические лица тоже должны быть очень осторожны и не поддерживать разработку, или передачу, или продажу иранских беспилотников или иной военной техники России для использования против Украины",— предупредил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны в Украине. Ранее Белый дом утверждал, что ему известно о планах России приобрести "сотни" боевых беспилотников в Иране, Москва это отрицает.

На днях американская разведка сообщила о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшемся в распоряжении редакции The New York Times.