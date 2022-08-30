WP: В Россию поступили беспилотники из Ирана для войны в Украине

В Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны в Украине. Это утверждает издание The Washington Post со ссылкой на не названных по имени американских чиновников. Белый дом ранее заявлял, что ему известно о планах России приобрести "сотни" боевых беспилотников в Иране, Москва это отрицает.

По данным Washington Post, первые беспилотники из Ирана были доставлены в Москву 19 августа грузовыми авиарейсами. Утверждается, что речь идёт о двух типах ударных беспилотников (Mohajer-6 и Shahed), способных, в частности, атаковать артиллерийские системы, радары и другие военные цели.

При этом, как утверждает газета, при первых испытаниях беспилотников российские специалисты обнаружили многочисленные технические проблемы, которые могут затруднить их использование на фронте. "Русские недовольны" - сказал один из собеседников издания, не приведя подробностей. В США, тем не менее, полагают, что Москва намерена закупить в Иране сотни беспилотников.

Поставки беспилотников из Ирана, отмечает Washington Post, с одной стороны свидетельствуют об укреплении военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном, с другой - о серьёзных проблемах, стоящих перед российскими военными в связи с нехваткой беспилотных летательных аппаратов, прежде всего ударных.

В июле CNN сообщала, что правительственная делегация России дважды посещала в Иране аэродром Кашан, чтобы осмотреть беспилотные летательные аппараты. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил о возможности поставок ударных БПЛА из Ирана в Россию.

В июле президент России Владимир Путин совершил в Тегеран один из своих редких зарубежных визитов. Официально о том, обсуждалась ли поставка беспилотников, не сообщалось.