США ввели санкции против Ивана Маслова, главы ЧВК "Вагнер" в Мали

Соединённые Штаты в четверг ввели санкции против главы подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали, обвинив частную российскую военную компанию в попытке скрыть приобретение военного оборудования и его отправку в Россию для применения против Украины.

Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором обвинило Ивана Александровича Маслова, командира и главного администратора подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали, в тесной координации своих действий с чиновниками правительства этой африканской страны. Об этом сообщает Reuters.

"Санкции США против наиболее высокопоставленного представителя ЧВК "Вагнер" в Мали направлены на прекращение международной деятельности этой группы, говорится в заявлении Брайана Нельсона, руководителя отдела Министерства финансов по борьбе с терроризмом.

Решению о введении санкций предшествовало сделанное в понедельник заявление представителя Государственного департамента США о выявлении признаков совершения сделки группой "Вагнер" по закупке оружейных систем у зарубежных поставщиков. Для переправки этих вооружений заказчику использовались транзитные возможности Мали, отметил представитель Госдепартамента США.

Представитель МИД России Мария Захарова в среду отвергла утверждения США, назвав из "лживыми". Одновременно она призвала Вашингтон проверять собственные военные экспортные сделки.