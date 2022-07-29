США ввели санкции против писавшего доносы на СМИ Александра Ионова

Минфин США ввёл санкции в отношении гражданина России Александра Ионова, известного своими заявлениями в Роскомнадзор с требованием признать "иноагентами" независимые российские СМИ и журналистов. Под санкции попали и связанные с ним организации, в том числе и возглавляемое им Антиглобалистское движение России. Информация об этом опубликована на сайте Минфина.
Власти США считают, что Ионов "поддерживает глобальные операции Кремля по негативному влиянию", а также участвует в попытках "дестабилизировать" США и их партнеров. Россиянин якобы сотрудничал с ФСБ и проектами бизнесмена Евгения Пригожина. Минфин США предъявил Ионову уголовное обвинение.
Санкции также были введены в отношении эксперта Российского совета по международным делам и президента Центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" Натальи Бурлиновой. Её связывают с российской разведкой.
- Александр Ионов – бывший член ОНК Москвы, президент антиглобалистского движения России, а также член координационного совета "Антимайдана" и президиума "Офицеров России". Он обращался в Генеральную прокуратуру России с требованием признать "иностранными агентами" издание The Bell и его основательницу Елизавету Осетинскую. Также по его заявлениям были признаны "иноагентами" издания "Медуза" и "Важные истории".
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