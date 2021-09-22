Прокремлёвский активист потребовал признать иноагентом издание The Bell 

Прокремлёвский активист Александр Ионов обратился в Генеральную прокуратуру России с требованием признать иностранными агентами издание The Bell и его основательницу Елизавету Осетинскую. По его мнению, они получают "целевое иностранное финансирование".

Ранее по заявлению Ионова были признаны иностранным агентами издания "Медуза" и "Важные истории".

В редакции The Bell сообщили, что их "управляющая компания в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранных средств", а упомянутая в заявлении Ионова американская компания Investigative Studios является частной и была занята в производстве и продюсировании двух документальных фильмов для платформ HBO и Amazon.

"Сотрудничество с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами, комментаторами и участниками событий", – отметили в The Bell.