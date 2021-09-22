Прокремлёвский активист потребовал признать иноагентом издание The Bell 

Прокремлёвский активист Александр Ионов обратился в Генеральную прокуратуру России с требованием признать иностранными агентами издание The Bell и его основательницу Елизавету Осетинскую. По его мнению, они получают "целевое иностранное финансирование".
Ранее по заявлению Ионова были признаны иностранным агентами издания "Медуза" и "Важные истории".
В редакции The Bell сообщили, что их "управляющая компания в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранных средств", а упомянутая в заявлении Ионова американская компания Investigative Studios является частной и была занята в производстве и продюсировании двух документальных фильмов для платформ HBO и Amazon.
"Сотрудничество с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами, комментаторами и участниками событий", – отметили в The Bell.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
- В нынешнем году иностранными агентами были признаны многие независимые СМИ. Журналисты считают это прямым давлением на свободу слова. Петицию с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах, размещённую на сайте Change.org, подписали свыше 130 тысяч человек. Кроме частных граждан, её поддержали более двухсот редакций российских СМИ, некоммерческих организаций и общественных движений. Среди них – издания Baza, "Медиазона", "Медуза", "Бумага", "Важные истории", Wonderzine, телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", правозащитные проекты и организации "ОВД-Инфо", "Комитет против пыток", "Мемориал", Московская Хельсинкская группа, благотворительные фонды "Подари жизнь" и "Антон тут рядом" и многие другие. Часть из них сами были признаны российскими властями "иностранными агентами", но не согласны с этими решениями.
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