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США ввели санкции против посредника между КНДР и Россией

Парад в Пхеньяне

Соединённые Штаты ввели санкции против гражданина Словакии, который, как утверждает министерство финансов США, пытался выступить посредником при заключении сделки о продаже Северной Кореей оружия России.

Из сообщения минфина США следует, что Ашот Мкртычев, уроженец Азербайджана, имеющий словацкое гражданство, нарушил санкции, введённые Вашингтоном против КНДР. Как утверждается в сообщении, в конце 2022 и начале 2023 года Мкртычев совместно с некими представителями Северной Кореи вёл переговоры с российскими представителями о поставках из КНДР в Россию около 20 наименований вооружений в обмен на пассажирский самолёт и сырьё. Как утверждается, выскопоставленные российские представители выражали согласие заключить сделку. Также, как утверждается, Мкртычев совместно с неким российским представителем занимались вопросом поставки самолёта в КНДР.

Как говорится в сообщении, Россия с начала войны в Украине потеряла уже около 9 тысяч единиц военной техники и теперь ищет возможностей пополнить запасы. "Схемы, подобные той, о которой идёт речь в деле Мкртычева, показывают, что последней надеждой Путина остаются такие поставщики, как Иран и КНДР" - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Соединённые Штаты ранее утверждали, что Пхеньян поставляет России, в том числе ЧВК "Вагнер", боеприпасы. Власти КНДР это отрицали. Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал информацию о поставках оружия от Северной Кореи "слухами и спекуляцией".

  • Ашот Мкртычев был осуждён в Словакии судом первой инстанции в 2009 году по обвинению в организации заказного убийства. Тогда словацкие СМИ называли его "бывшим торговцем оружием". Приговор, однако, так и не вступил в законную силу. Сейчас Мкртычеву принадлежит в Словакии одна компания с уставным капиталом в 5 тысяч евро.

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