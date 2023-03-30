США ввели санкции против посредника между КНДР и Россией

Соединённые Штаты ввели санкции против гражданина Словакии, который, как утверждает министерство финансов США, пытался выступить посредником при заключении сделки о продаже Северной Кореей оружия России.

Из сообщения минфина США следует, что Ашот Мкртычев, уроженец Азербайджана, имеющий словацкое гражданство, нарушил санкции, введённые Вашингтоном против КНДР. Как утверждается в сообщении, в конце 2022 и начале 2023 года Мкртычев совместно с некими представителями Северной Кореи вёл переговоры с российскими представителями о поставках из КНДР в Россию около 20 наименований вооружений в обмен на пассажирский самолёт и сырьё. Как утверждается, выскопоставленные российские представители выражали согласие заключить сделку. Также, как утверждается, Мкртычев совместно с неким российским представителем занимались вопросом поставки самолёта в КНДР.

Как говорится в сообщении, Россия с начала войны в Украине потеряла уже около 9 тысяч единиц военной техники и теперь ищет возможностей пополнить запасы. "Схемы, подобные той, о которой идёт речь в деле Мкртычева, показывают, что последней надеждой Путина остаются такие поставщики, как Иран и КНДР" - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Соединённые Штаты ранее утверждали, что Пхеньян поставляет России, в том числе ЧВК "Вагнер", боеприпасы. Власти КНДР это отрицали. Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал информацию о поставках оружия от Северной Кореи "слухами и спекуляцией".