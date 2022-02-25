США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова

Министерство финансов США официально опубликовало новый санкционный список в связи с агрессией России против Украины.

В него вошёл президент России Владимир Путин. Под санкциями оказались также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Санкции предусматривают запред на въезд и заморозку активов.

Путин и Лавров вошли также в санкционный список Евросоюза, причём речь идёт только о заморозке активов, а не о запрете не въезд. ЕС также ввел санкции против заместителя главы Совбеза России, бывшего президента Дмитрия Медведева, главы правительства Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.

Введены такжедополнительные санкции против финансового сектора, экспорт в Россию оборудования для обработки нефти, самолётов и запчастей для авиационной техники, под санкции попали ведущие российские компании оборонного комплекса, а также РЖД и "КамАЗ". Будет отменён также упрощённый визовый режим для ряда категорий граждан. Запрета на выдачу виз гражданам России санкции не предусматривают.

Личные санкции против Путина ввели также Великобритания и Канада.