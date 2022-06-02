США ввели санкции против Ролдугина, Мордашова, Нисанова и Захаровой

Соединённые Штаты расширили санкционный список в отношении российских физических и юридических лиц в связи с вторжением в Украину.

В опубликованном в четверг сообщении Министерства финансов США - фамилии 17 россиян. Среди них представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, жена и двое сыновей Мордашова.

В списке также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, Андрей Гасилов, указанный как лицо, имеющее отношение к АО "Аргумент" (этой компании принадлежит яхта, которую СМИ связывали с президентом России Владимиром Путиным), гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава компании Imperial Yachts Евгений Кочман, жена Ролдугина певица Елена Миртова, топ-менеджер компании РТИ-Системы Евгений Новицкий, гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, министр экономического развития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев.

В списке также несколько компаний, в том числе имеющих отношение к яхтенному бизнесу и к оборонно-промышленному комплексу.

Сегодня же стало известно о согласовании шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России. США, ЕС, Великобритания и их союзники, как правило, действуют согласованно при вводе санкций, хотя их санкционные списки не всегда совпадают. Так, Ролдугин и Захарова был включён в санкционный список ЕС раньше.