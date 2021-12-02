США ввели санкции против сына Лукашенко и 12 белорусских компаний

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Беларуси. Под ограничения попали 12 компаний, 20 человек, два самолёта и вертолёт. Санкции связаны с миграционным кризисом, который продолжается на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Среди физических лиц, попавших под ограничения, средний сын Александра Лукашенко Дмитрий, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк и депутат белорусского парламента, бывший глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Также США ввели санкции в отношении компаний "Белтехэкспорт", "Славкалий" (ей принадлежит попавший под санкции вертолёт), Белорусская калийная компания, "Центркурорт", Президентский спортивный клуб (его возглавляет Дмитрий Лукашенко) и авиакомпания "Трансавиаэкспорт" (с ней связаны два самолёта, на которые были наложены ограничения).

Минфин США ввёл санкции в отношении госдолга Беларуси. Теперь американским гражданам запрещено проводить операции с белорусскими гособлигациями, срок погашения которых составляет более 90 дней и они были выпущены после 2 декабря этого года.

Синхронно с США ввёл в действие свои санкции против официального Минска Евросоюз. Под ограничения, как уже сообщалось накануне, попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания "Белавиа" и государственное производственное объединение "Белоруснефть". Это уже пятый пакет санкций ЕС в отношении режима Александра Лукашенко.

Ограничения США и ЕС в отношении Беларуси также поддержали Канада и Великобритания. В своём заявлении страны призвали режим Лукашенко прекратить организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом, а также освободить почти 900 белорусских политзаключённых.

Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей и Литвой, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.

Ряд стран ЕС заявляли о том, что Россия помогает режиму Лукашенко в транспортировке мигрантов или во всяком случае одобряет и поощряет его действия, однако официально на уровне ЕС такие обвинения не выдвигались. Москва отвергает вину Минска в кризисе.