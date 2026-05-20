США выдвинули уголовные обвинения против Рауля Кастро

Власти США официально выдвинули уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Подробности обвинений официально не раскрываются. Ранее американские СМИ сообщали, что дело может быть связано с инцидентом 1996 года. Тогда кубинские ВВС сбили два гражданских самолёта правозащитной организации Brothers to the Rescue. Она была основана кубинскими эмигрантами в Майами и занималась поиском кубинских беженцев в море. Погибли четыре человека. В тот период Рауль Кастро возглавлял министерство обороны Кубы.

Reuters отмечает, что выдвижение обвинений стало новым витком обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Рауль Кастро был одним из лидеров Кубинской революции 1959 года и в течение десятилетий занимал ключевые посты в руководстве страны. После болезни старшего брата Фиделя Рауль Кастро стал фактическим, а затем официальным руководителем Кубы.

В 2018 году Рауль Кастро ушёл с поста главы государства.

Администрация Трампа с начала 2026 года усилила давление на Кубу, фактически введя топливную блокаду острова. В Вашингтоне также заявляли, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.