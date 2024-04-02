США вывели из-под санкций бывшее европейское отделение банка ВТБ

Соединенные Штаты вывели из-под действия антироссийских санкций бывшее европейское подразделение банка ВТБ. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Отмечается, что из санкционного списка исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

В апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль Bank Europe. Из-за санкций ЕС они запретили ВТБ осуществлять права акционера.

Ранее США расширили антироссийские санкции, включив в соответствующий список два физических лица и 18 юридических.

В списке попавших под американские санкции значатся платформы "Атомайз" (входит в группу "Интеррос"), "Лайтхаус", "Системы распределенного реестра", "Лаборатория кибербезопасности" и другие. Также в санкционный перечень США включен обменный сервис Netexchange.