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Президент Польши назвал гибель двух жителей от падения ракеты несчастным случаем

На месте взрыва ракеты на территории Польши

Инцидент с падением ракеты на территорию Польши 15 ноября, в результате которого погибли два человека, не был атакой на страну и, вероятнее всего, был несчастным случаем. Об этом на заседании правительства 16 ноября заявил президент страны Анджей Дуда, его цитирует издание Onet.pl.

По словам Дуды, ракета, вероятнее всего, принадлежала украинской установке ПВО. Президент Польши заявил, что нет никаких доказательств, что ракета могла быть выпущена Россией. Взорвалась не боевая часть снаряда, а остатки топлива в нём, сказал политик.

Аналогичную информацию 16 ноября предоставил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, предварительный анализ союза показал, что ракета была выпущена украинскими зенитными войсками.

По словам Столтенберга, Украина не несёт ответственности за случившееся. "Окончательная ответственность на России, которая продолжает вести незаконную войну", — цитирует его Onet.pl. Аналогичные заявления в среду сделали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Мы все должны понимать: ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину, — цитирует заявление Сунака сайт правительства Великобритании. — Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока она продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников".

15 ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны ракетных ударов по Украине. Было выпущено 96 ракет и беспилотников, заявило командование Воздушных сил Украины. Утверждается, что 87 из них были сбиты.

Накануне в украинском национальном телемарафоне сообщалось, что российские удары поразили около 30 объектов. Стороны военных конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать успехи соперника.

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