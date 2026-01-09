Захарова: Трамп освободит двух граждан РФ из экипажа Marinera

Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение россйиских властей принял решение освободить двух граждан России - членов экипажа танкера Marinera (ранее Bella 1), задержанного американскими властями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула, что Россия "признательна" Трампу за это решение.

Сам Трамп сообщение пока не комментировал.

Захарова также сказала, что российская сторона приступает "к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения" российских граждан.

Ранее СМИ сообщали, что на борту судна, в конце прошлого года перерегистрированного в России и в момент задержания таким образом шедшего под российским флагом, находились двое граждан России, а также граждане Грузии и Украины. Радио Свобода и проект "Система" выяснили, что владелец судна имеет связи в частности с проектами бежавшего из Молдовы и связанного с Кремлём миллиардера Илана Шора.

Судно было захвачено в результате операции американских военных при содействии Британии 7 января в Северной Атлантике. США обвиняют танкер в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Венесуэлы. Операция по преследованию танкера велась более двух недель. Власти США заявили, что членам экипажа могут быть предъявлены уголовные обвинения. МИД России осудил захват судна, назвав действия США "колониальными замашками".

В интервью Fox News 8 января Трамп сказал, что решение задержать судно не было "трудным", хотя в районе, где находился танкер, были российская подводная лодка и эсминец. Российские корабли решили "не связываться" с американскими военными и ушли, заявил Трамп. О том, что Россия направляет подлодку к месту, где находилась Marinera, ранее сообщал ряд СМИ, официально Москва это не комментировала. "Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть", - сказал президент США. Ранее при этом сообщалось, что танкер шёл пустым, без груза. Он не ответил на вопрос о том, был ли у него телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера. "Я не хочу об этом говорить", - сказал Трамп.

С момента объявления Дональдом Трампом "полной блокады" всех подсанкционных танкеров в середине декабря американские военные задержали четыре судна, в том числе танкер Marinera.

Как пишет в пятницу The New York Times, ВМС США сейчас преследуют в Атлантическом океане несколько подсанкционных нефтяных танкеров, которые в начале недели покинули воды Венесуэлы,

Суда, большинство из которых загружены нефтью, находятся в сотнях миль от суши и, предположительно, направляются на восток, в сторону Африки и Европы. Группа танкеров, которая сейчас находится в Атлантическом океане, предполагает издание, скорее всего, предприняла скоординированную попытку обойти блокаду, массово покинув венесуэльские воды. Как пишет The New York Times со ссылкой на данные Российского морского регистра судоходства, на этой неделе ещё четыре танкера, вышедшие из вод Венесуэлы, перешли под российский флаг. В частности, танкер Veronica сменил название на Galileo и флаг на российский, пытаясь уклониться от попытки США задержать судно, отмечает "Настоящее Время".