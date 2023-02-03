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США заметили подозрительный воздушный шар-шпион из Китая

Воздушный шар в небе над Биллингсом, штат Монтана, США, 1 февраля 2023 года

Подозрительный китайский аэростат уже несколько дней находится над Соединёнными Штатами. Высокопоставленные официальные лица США посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать его, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу для безопасности людей и наземных объектов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Как отмечает Голос Америки, текущая траектория полёта позволит воздушному шару пролететь над несколькими важными объектами. На базе военно-воздушных сил США Мальмстрём в Монтане находится 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет.

Официальные лица отказались сообщить, на какой высоте летел шар, но признали, что траектория его полета проходит выше эшелонов гражданского воздушного движения и ниже космического пространства.

Сенатор США Марко Рубио, главный республиканец в сенатском комитете по разведке, заявил, что воздушный шар-шпион вызывает тревогу, но не удивляет.


"Уровень шпионажа, направленного против нашей страны со стороны Пекина, за последние пять лет резко вырос, стал более интенсивным и наглым", - написал Рубио в Twitter.

Новость об аэростате появилась на фоне выступления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Бёрнс назвал Китай самой большой геополитической проблемой, с которой в настоящее время сталкиваются США.

Отношения между Вашингтоном и Пекином в последнее время напряжены из-за Тайваня, нарушений прав человека в КНР и военной активности Пекина в Южно-Китайском море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить Китай в ближайшие дни.

Министр обороны США Ллойд Остин во время поездки на Филиппины в среду созвал встречу высокопоставленных чиновников Пентагона для обсуждения инцидента с воздушным шаром.

Официальные лица США подняли этот вопрос в переговорах с китайскими коллегами по дипломатическим каналам в Пекине и Вашингтоне.

По словам военных, в последние годы над Соединёнными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но этот, по-видимому, задерживается дольше, чем в предыдущие.

МИД КНР призвал не спекулировать на информации и не раздувать шумиху до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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