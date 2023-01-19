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WSJ: Киев узнал о приказе Путина о вторжении за день до войны

Денис Киреев (крайний слева) на переговорах с Россией в Гомельской области Беларуси

Разведка Украины узнала о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, от украинского финансиста Дениса Киреева. Он участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля и был убит в Киеве в начале марта при невыясненных обстоятельствах. Это утверждается в статье "Российский шпион или украинский герой" , опубликованной в среду The Wall Street Journal.

Журналисты издания пришли к такому выводу, поговорив с чиновниками, представителями спецслужб в Украине и США, а также с родственниками Киреева.

По данным WSJ, 45-летний банкир Денис Киреев передал главе украинской разведки (ГУР) Кириллу Буданову информацию, которая помогла защитить Киев, от своих российских источников. В частности, Киреев 23 февраля сообщил ему, что Владимир Путин отдал приказ о начале вторжения в Украину. Кроме того, ему была известна главная цель атаки – аэропорт "Антонов" под Киевом. Российское командование планировало захватить аэропорт, чтобы потом перебросить туда войска и технику для штурма украинской столицы. Именно туда 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант. По словам Буданова, благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев. "Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", - сказал глава ГУР изданию.

Позже Буданов предложил Кирееву принять участие в российско-украинских переговорах в Беларуси в составе украинской делегации, поскольку тот был знаком с двумя участниками делегации России. Киреев понимал, что ему будет рискованно появляться в составе украинской делегации, и сначала не хотел участвовать в переговорах, но позже согласился. После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, но ситуация была критической, сказал газете Буданов.

5 марта, в день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.

В центре Киева несколько автомобилей с агентами Службы безопасности Украины перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа он был обнаружен мёртвым.

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении "специального задания". Дениса Киреева похоронили как героя. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о награждении его посмертно медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".

Государственное бюро расследований Украины, которое расследует подобные убийства, отказалось от комментариев для WSJ. Также не стал давать комментарии начальник контрразведки СБУ Александр Поклад. По словам Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси из офиса Поклада звонили Кирееву.

В течение следующих месяцев власти в Киеве искали российских агентов в своих спецслужбах, пишет WSJ. В июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Зеленский объяснил их отстранение большим числом дел о госизмене . В Украине возбуждены более 650 дел о государственной измене с участием государственных служащих.

  • 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в "Ощадбанке".
  • 13 февраля украинский "5 канал" показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
  • В интервью The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

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