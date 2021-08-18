США заморозили активы ЦБ Афганистана стоимостью более 9 млрд долларов

Соединённые Штаты заморозили все активы центрального банка Афганистана в стране, чтобы не допустить доступа к ним представителей взявшего на прошлой неделе власть в Кабуле движения "Талибан" (оно признано в России террористической группировкой и запрещено).

Как сообщают американские СМИ, администрация Джо Байдена приняла решение о заморозке афганских средств 15 августа, в день взятия талибами Кабула. По данным Международного валютного фонда, на счетах в США находятся более 9 млрд долларов, принадлежащих афганскому центробанку.

Как сообщает газета Wall Street Journal, администрация Джо Байдена не прошлой неделе пресекла масштабные поставки наличных долларов в Афганистан.

Ситуация может измениться в случае официального признания Вашингтоном новых афганских властей. Когда "Талибан" брал под контроль Кабул и большую часть территории Афганистана в прошлый раз, в конце 1990-х годов, его правительство признавали только три страны мира, США среди них не было. Сейчас талибы утверждают, что стремятся к международному признанию своего будущего правительства, которое пока не сформировано.

Выступая накануне в Вашингтоне, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока "слишком рано" принимать решение о признании. Он подчеркнул, что ответ на этот вопрос "в конечном итоге" будет зависеть от поведения талибов в ближайшие дни и недели - сообщает "Голос Америки".

Международно признанный президент Афганистана Ашраф Гани в день взятия Кабула бежал из страны и по сути самоустранился от выполнения обязанностей. Первый вице-президент страны Амрулла Салех заявил, что врио президента теперь он, и призвал международное сообщество признать его в качестве такового. Однако пока неясно, обладает ли он какой-либо реальной силой в стране.

От признания власти талибов над Афганистаном пока воздерживается также ЕС. При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС готов к переговорам с талибами и сотрудничеству с ними, если они будут уважать основные права человека и не допустят использования афганской территории террористами. Боррель также назвал падение Кабула "самым важным геополитическим событием" после аннексии Россией Крыма.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что одностороннего признания власти талибов пока не будет, отметив при этом, что в Москве видят "обнадеживающие сигналы" с их стороны. Представители Китая дали понять, что Пекин может признать новые власти после стабилизации обстановки в Афганистане.

Накануне представители движения "Талибан" дали в Кабуле первую пресс-конференцию после взятия города. Они пообещали не преследовать своих противников в гражданской войне, как и тех, кто сотрудничал с американскими военными, бороться с террористическими группировками и наркоторговлей, а также соблюдать права женщин и свободу СМИ - как было сказано, "в рамках шариата". Представители талибов также заявили, что у них хорошие отношения с Россией, Китаем и Пакистаном, и что они не стремятся к конфронтации ни с одной из стран мира.

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