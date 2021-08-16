Пал Кабул. Байден выполнил сделку Трампа. Путин в проигрыше?

15 августа Кабул взят без боя, как и другие крупные города Афганистана, отрядами движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое). Президент Ашрав Гани бежал со своим окружением в Оман. Афганская армия, на обучение которой потрачены миллиарды разошлась по домам. Военные США и других стран Запада охраняют зону аэропорта, откуда ведется эвакуация дипломатов и афганцев сотрудничавших с международной коалицией.

Международный аэропорт Кабула остановил выполнение гражданских рейсов. Администрация Байдена сократила количество рейсов из Кабула для афганцев, которые работали с американскими структурами, сообщили CNN 3 источника. Гуманитарная катастрофа напоминает позорную картину Сайгона 1975 года, когда американцы цинично бросили своих южновьтетнамских партнеров на произвол судьбы после поражения их войск в боях с армией Северного Вьетнама.

Объявляя о выводе войск из страны к 31 августа, Байден в начале июля заявил, что «ни при каких обстоятельствах не повторится ситуация в Сайгоне» и что «вероятность того, что Талибан захватит всю страну, крайне маловероятна». Через 5 недель, талибы вошли в Кабул. И взяли под контроль 90% страны.

В чем причина распада светского режима в Афганистане. Сколько РФ предстоит заплатить за защиту от талибов своих интересов в Средней Азии? В эфире политологи Малек Дудаков, Аркадий Дубнов, Александр Шумилин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 16 августа