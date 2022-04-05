Министерство финансов США в понедельник запретило России выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters.

В понедельник, 4 апреля, наступил срок выплат Россией по облигациям на общую сумму 636 миллионов долларов. До запрета Вашингтона Москва имела возможность заплатить с заблокированных счетов. Теперь ей придётся платить из резервов, которые не смогли ограничить власти США и европейских стран.

Новые ограничения введены в рамках усиления санкционного давления на Москву. "России придётся выбирать между истощением ценных долларовых резервов или дефолтом", – заявил представитель Минфина США. По его словам, выплаты по долгу помогут сократить финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе армии.