Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С. Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.

2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка "недружественных стран" в рублях, считает Fitch.

Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.

9 марта после открытия торгов на московской бирже после перерыва рубль обновляет исторически низкий курс. После нескольких приостановок и возобновления торгов курс продолжает снижаться. По состоянию на 12 часов дня по Москве доллар стоил 120 рублей, евро — 129,4 рубля.

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