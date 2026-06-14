США ждут подписания сделки с Ираном 14 июня, в день рождения Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном должно быть подписано уже в воскресенье, 14 июня.

"Соглашение должно быть подписано завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — написал Трамп в Truth Social в субботу.

О возможности подписания документа в ближайшие сутки в субботу сообщал и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, стороны находятся максимально близко к заключению мирного соглашения, а его окончательное оформление ожидается в течение 24 часов.

Иран подтверждать эту дату не стал. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что соглашение может быть подписано в ближайшие дни, но не подтвердил, что это произойдет именно в воскресенье.

Агентство Fars со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран не хочет подписывать документ в день рождения Трампа из опасений, что президент США использует это в политических и медийных целях.

По данным Axios, текст меморандума о взаимопонимании уже согласован и ожидает окончательного утверждения. Документ предусматривает открытие Ормузского пролива для судоходства и начало нового этапа переговоров по иранской ядерной программе.

Вместе с тем между сторонами сохраняются разногласия по ключевым вопросам. Трамп заявляет, что США не будут выплачивать Ирану деньги и намерены добиться ликвидации запасов высокообогащенного урана. В Тегеране настаивают на размораживании иранских активов и сохранении права взимать плату за услуги в Ормузском проливе.

В свою очередь, по данным Ynet и Axios, израильские чиновники считают, что соглашение может быть результатом чрезмерных уступок со стороны Вашингтона. Один из собеседников Ynet заявил, что "Трамп нас подвел", а другой назвал обсуждаемую сделку "очень плохой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично не выступал против меморандума, но ранее выражал сомнения, что соглашение позволит полностью достичь целей Израиля в отношении иранской ядерной программы.