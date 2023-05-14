Стала известна личность подозреваемой в госизмене из Хабаровска

Журналисты выяснили личность активистки из Хабаровска, которую в середине марта ФСБ задержала по подозрению в государственной измене в связи с пожертвованиями Вооружённым силам Украины. Как утверждает Би-би-си, это 23-летняя Тамара Паршина, её данные появились в судебной базе после того, как ей продлили срок содержания под стражей по ходатайству следствия.

По версии следствия, Паршина переводила небольшие суммы на приобретение оружия, боеприпасов и обмундирования для ВСУ. В общей сложности она, как утверждается, перечислила 2500 рублей.

Паршина после окончания Дальневосточного государственного университета путей сообщений работала в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования. Ранее ФСБ не раскрывала её личность, а о задержании стало известно после того, как в интернете распространилось видео моментов задержания. На кадрах два человека в камуфляжной форме остановили девушку на улице и завели в чёрный микроавтобус. После этого, как показано на записи, её доставили в Москву. Уже несколько месяцев она находится в СИЗО "Лефортово".

Ранее хабаровские СМИ писали, что девушка была активисткой и поддерживала арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. Однако в штабе политика заявили, что никто из активистов движения не узнал задержанную, а подобная информация якобы является попыткой дискредитации движения.

Это уже второй известный случай уголовного преследования по статье о госизмене за финансирование ВСУ. 4 марта ФСБ отчиталась об аресте жительницы Москвы по такому же обвинению. Паршина — самая молодая задержанная по этой статье, сообщает Сибирь.Реалии. Ей может грозить до 20 лет колонии.

Число уголовных дел по статье о госизмене в России резко увеличилось после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Недавно наказание по этой статье было ужесточено - теперь суды могут назначать по обвинению в госизмене лишение свободы вплоть до пожизненного.