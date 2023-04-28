За "дискредитацию армии" будут лишать приобретённого гражданства РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон "О гражданстве", позволяющий лишать гражданства России за так называемые фейки и дискредитацию армии. Закон касается только тех россиян, гражданство у которых приобретённое, а не доставшееся по рождению.

Лишение приобретённого гражданства предусматривается за деяния, которые суд признает дискредитацией армии, и за "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности". К таковым могут относиться и публичные призывы к "действиям против территориальной целостности страны", призывы к экстремизму и реабилитация нацизма.

В то же время в новом законе упрощены условия получения российского гражданства для более чем 20 категорий лиц. В частности, вне очереди смогут стать гражданами России иностранцы, заключившие контракт о службе в российской армии и "других воинских формированиях" сроком не менее чем на год.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу через 180 дней.