Стали известны подробности обвинения Надежды Россинской в госизмене

В начале апреля апелляционный военный суд оставил в силе приговор помогавшей беженцам из Украины белгородской волонтёрке Надежде Россинской, известной как Надин Гейслер - 22 года колонии по делу о госизмене, содействии терроризму и призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Из последнего слова Россинской на апелляции, а также разосланных спустя два года после ее задержания материалах ФСБ стали известны подробности версии обвинения, пишет "Новая газета Европа".

Согласно оглашенной апелляционной жалобе, все преступления девушка совершила за пределами России с 11 августа по 23 октября 2023 года. В частности, ей вменили призывы к финансированию ВСУ, отдачу "указания" живущей в Грузии украинской волонтёрке Ирине Перевозчиковой сделать пять переводов на реквизиты другого украинского волонтёра Сергея Ковальчука, который потом якобы перевел деньги признанному в России террористическим полку "Азов", а также поездки с гуманитарными грузами для того же "Азова".

В последнем слове во время апелляции, приведенном изданием, Россинская подробно разобрала версию обвинения. Она заявила, что нет доказательств связи с ней инстаграм-аккаунта, в котором она якобы призывала жертвовать деньги "Азову". Она также отвергла обвинения, связанные с передачей денег украинским волонтёрам, отметив, что следствие вменяет её переводы денег, которые делали иностранные граждане со счетов, к которым она никогда не имела доступа.

Третье обвинение заключалось в том, что она якобы ездила не только в оккупированные районы Украины, но также пересекала линию фронта, чтобы помочь ВСУ и в первую очередь "Азову". Его она тоже отвергла, отметив, что "спасала жизни людей и животных в зоне боевых действий", перечислив населённые пункты на оккупированных Россией территориях Украины, жителям которых она помогала, организуя поставки гуманитарной помощи и медикаментов. Подробнее о выступлении Россинской рассказывает "Настоящее Время".

В июне 2022 года Россинская заявила о появлении женского волонтёрского движения "Армия красоток", которое помогало мирным жителям из Украины. В октябре 2022 года "Медиазона" сняла документальный фильм про девушку и волонтёрок из ее движения, которых тогда подозревали в связях с российскими спецслужбами.

В мае 2023 года Россинская рассказала Север.Реалиям, что уехала из России "после угроз и перспективы ареста". По словам друзей, сначала она недолго жила в Турции, но денег у нее не было, и иногда приходилось ночевать на улице. Потом уехала в Грузию, сняла небольшую квартиру на западе страны в городе Поти.

Через год она вернулась в Россию. 1 февраля 2024 года ее задержали, когда она вернулась в Белгород. Против нее возбудили сразу три уголовных дела – о госизмене, призывах к деятельности против безопасности государства и содействии террористической деятельности. Россинская вину не признала.

20 июня 2025 года Второй Западный окружной военный суд приговорил её к 22 годам лишения свободы.