Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Общество

"Стало больше страха". Штраф незрячей девушке за антивоенный пикет

Оксана Осадчая на пикете на Манежной площади. 24 августа 2023 года

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей незрячую гражданскую активистку Оксану Осадчую. 24 августа девушка вышла на антивоенный пикет на Манежную площадь. В руках она держала плакат "Полтора года бессмысленной и позорной войны". Также сотрудники МВД задержали подругу Оксаны Любовь Лукашенко, которая фотографировала акцию. Ей присудили штраф в 50 тысяч рублей и 40 часов исправительных работ. Ранее к штрафу в 10 тысяч рублей был приговорен муж Оксаны Осадчей Валерий Ремизов, который в годовщину отравления Алексея Навального, 20 августа 2023 года, вышел в пикет на Красной площади.

Валерий Ремизов – незрячий активист из Самары, который более 10 лет поддерживал Алексея Навального. Он участвовал в акциях в его поддержку в 2021 году, активно наблюдал за выборами. Вместе со своей женой, также незрячей Оксаной Осадчей, они публично выступают против войны в Украине. Радио Свобода рассказывало об истории их знакомства и антивоенной позиции.

Очень важно не оставаться в стороне

– Мне досадно осознавать тот факт, что человек, стоящий с бумажкой на Красной площади, настолько опасен для государства, что его нужно обязательно наказать. Хотя, конечно же, в контексте текущего времени это наказание не выглядит суровым. Несмотря на решение суда, я планирую продолжать выходить на акции протеста. Для меня очень важно не оставаться в стороне. Мы не должны бояться высказывать и отстаивать свое мнение. Российское государство ведет чудовищную войну. Я не могу противостоять этому с оружием в руках. Но могу хотя бы словом. Нельзя просто так молчать и делать вид, что ничего не происходит. Риски есть всегда, даже когда сидишь дома и ничего не делаешь, но мне такая альтернатива не по душе, – говорил Валерий Ремизов после приговора, вынесенного 30 августа 2023 года.

Оксану Осадчую задержали за акцию на Манежной площади в Москве 24 августа. На неё составили протокол по статье о "дискредитации" армии. Девушка держала в руках антивоенный плакат. Суд по ее делу должен был пройти в сентябре, но его перенесли на 19 октября. По словам Оксаны, прекращать антивоенные выступления она не собирается:

Мы будем обжаловать это решение

– Этот штраф был ожидаем, потому что антивоенный пикет – это не то, за что сейчас оправдывают. Там была просто куча процессуальных нарушений, суды переносились, судья отклоняла абсолютно все ходатайства защиты – о допуске свидетелей защиты, о допуске полицейских, которые нас задерживали. Мы будем обжаловать это решение.

Оксана Осадчая и Валерий Ремизов
Оксана Осадчая и Валерий Ремизов

– Оксана, почему вы вообще решили провести антивоенный пикет в Москве 24 августа? И как прохожие на него реагировали, если они вообще успели вас заметить?

Хочется, чтобы были слышны и антивоенные голоса

– Я вышла, потому что мне очень тяжело от того, что все это длится так долго. Все это очень грустно и страшно. Хочется как-то на это повлиять, хочется, чтобы были слышны и антивоенные голоса. Обычно я выхожу в пикеты в разных местах, чаще всего в парки, а тут я говорю: что-то у нас уже много парков, давай на Манежную площадь пойдем. Там мы стояли минут десять. Была одна девушка, которая нас поддерживала, но в основном люди никак не реагировали.

– В одном из наших интервью вы рассказывали, что пытаетесь общаться с людьми на улицах Москвы, пользуясь вашим положением. Разговариваете с ними о войне – кто-то разделяет вашу антивоенную позицию, кто-то не разделяет. По вашим наблюдениям, как изменилось отношение россиян к войне с Украиной за эти более чем полтора года войны?

Люди боятся говорить об этом

– Мне сложно сказать, поскольку я не социолог. Это сложно сказать еще и потому, что далеко не все люди в принципе готовы на эту тему общаться. Но есть ощущение, что, скорее, стало больше страха. У меня нет ощущения, что стало больше поддержки войны или антивоенных выступлений. Но это мои субъективные ощущения. Думаю, люди просто боятся говорить об этом, потому что их могут наказать. В моем близком кругу все более-менее разделяют мою антивоенную позицию.

– Как изменилась ваша жизнь за эти год и несколько месяцев с начала войны?

Стараюсь делать то, что в моих силах

– Раньше во многом было больше отчаяния, потому что ты пытаешься что-то делать и понимаешь, что на каком-то очень маленьком уровне это ни на что не влияет. А как можно изменить все глобально, непонятно. Просто стараюсь делать то, что в моих силах, переписываться с политзаключенными, передавать информацию, ходить в суды, когда работа позволяет, то есть делать что-то, что могу.

Оксана Осадчая на пикете в поддержку Азата Мифтахова
Оксана Осадчая на пикете в поддержку Азата Мифтахова

Что вы собираетесь делать дальше, какая у вас дальнейшая стратегия жизни? С учетом того, что решение суда уже вынесено и вы на свободе?

Буду так же выходить на пикеты

– Естественно, буду так же выходить. Буду подавать апелляцию на решение этого суда и выходить на пикеты. Просто без четкого антивоенного посыла, потому что проблема в том, что повторная дискредитация – это уже риск уголовного преследования. Есть очень много других тем, включая проблемы политзаключенных, включая разрушение вообще какого-либо правосудия, – вот сейчас происходят нападки на адвокатов, их аресты. В нашей реальности много тем, по которым я могу высказаться. Плюс, в следующем году я планирую поступать в магистратуру во Франции. Не для того чтобы уехать из России – мне в принципе важно продолжить образование, но делать это в России я не вижу смысла. Во-первых, меня, скорее всего, отчислят через несколько дней за судимости, а во-вторых, ценность образования в России очень сомнительна. Кроме того, так я смогу получить какое-то представление о другом менталитете, о том, как живут люди с инвалидностью в разных странах и как они в том числе защищают свои права.

Защитник Оксаны Осадчей Владимир Василенко уточнил, что девушку привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям. По статье 20.2, часть 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания) ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, а по части 1-й статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация вооруженных сил) – 45 тысяч рублей. В интервью Радио Свобода адвокат рассказал о ходе судебного заседания и также сообщил, что попытается оспорить решение суда :

Это был не суд, а самый настоящий цирк

– Все, что происходило в зале административных заседаний, было издевательством над правом и правосудием в прямом смысле этого слова. От права и правосудия там не было ничего. Это был не суд, это был самый настоящий цирк, потому что нам отказали абсолютно во всех ходатайствах. Они даже отказались опросить свидетеля защиты, который находился в здании суда. Мы это решение обязательно обжалуем, более того, мы заявили отвод судье Ореховой на основании того, что нами 10 октября 2023 года была подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации на действия судьи Ореховой при вынесении аналогичного решения по делу.

Владимир Василенко
Владимир Василенко

– Как вы думаете, возможно будет оспорить это решение?

– Если бы мы находились с вами в юрисдикции Великобритании, США, Германии, любой европейской страны, тогда бы я сказал, что это решение, конечно же, будет изменено в порядке обжалования, и все будет замечательно. Но мы находимся в России. В России система права окончательно перестала работать, по моему представлению, года с 2021-го. Поэтому, пока идет война, я боюсь, что оспаривать-то мы будем, но, скорее всего, благополучно уйдем с этим в Комитет по правам человека ООН.

– Владимир, а как вам кажется, суд, вынося это решение, принимал во внимание тот факт, что Оксана является инвалидом по зрению?

– Мы пока не видели самого постановления по делу, но такая вероятность есть. Возможно, это решение принималось исходя из того, что Оксана – инвалид по зрению, и поэтому штраф был назначен на 5 тысяч рублей меньше, чем обычно по таким статьям.

По данным правозащитников, после начала войны с Украиной в России было почти 20 тысяч задержаний за антивоенную позицию. Как вы думаете, что объединяет людей, которые, точно зная, что их ждет наказание – административное или уголовное, все равно публично высказываются о своей антивоенной позиции?

Войны ничем хорошим не заканчиваются

– Я сам об этом думал, когда выходил на пикет "Любовь сильнее войны". Ответ на этот вопрос лежит не в юридической плоскости, а в человеческой. Мне кажется, что гражданские активисты и просто неравнодушные люди в России понимают, что войны ничем хорошим не заканчиваются. Не только война в Украине – любая война, какую мы ни возьмем, она ни для кого хорошо не заканчивалась : те же Афганистан, Чечня и так далее. Собственно говоря, люди просто понимают цикличность истории и считают, что нападать на другую страну как минимум нехорошо. Власть этого не понимает. Как сказала Ирина Ясина, у людей, которые придерживаются антивоенной позиции, как правило, хорошее гуманитарное образование. Боюсь, что у нашей власти нет хорошего гуманитарного образования. Еще объединяет солидарность. За последние два-три месяца я слышал от разных людей одну и ту же историю: работодатели просят подсудимых не говорить в суде, где они работают, и при этом готовы оплачивать штрафы сотрудников за пикеты за своей счет. Теперь есть даже такое.

  • Проект ОВД Инфо сообщает, что с 24 февраля 2022 года по 15 октября 2023 года в России за антивоенную позицию было зафиксировано 19 825 задержаний. К концу сентября этого года фигурантами "антивоенных дел" стали 723 человека. Административная и уголовная статьи о дискредитации армии были введены в КОАП и УК в марте 2022 года, после начала военного вторжения России в Украину. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения о совершении российскими войсками военных преступлений.

Форум

Материалы по теме

Партнеры: the True Story

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG