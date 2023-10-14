Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
В России

Любовь Лукашенко: "Свободу себе я могу дать только сама"

Любовь Лукашенко

За антивоенный пикет на Манежной площади суд вынес приговор москвичке Любови Лукашенко. Ей присудили штраф и исправительные работы. Судья также постановила уничтожить значки с протестной символикой, принадлежащие активистке. После акции в поддержку политзаключенного Азата Мифтахова к ней в квартиру пришла полиция с требованием прекратить публичные акции.

Любовь Лукашенко вместе с подругой Оксаной Осадчей регулярно выходят на пикеты в поддержку политзаключенных. Акции этих молодых людей – одно из немногих проявлений протестной активности в России. О своем выборе остаться в России, сомнениях и вере Любовь Лукашенко рассказала Радио Свобода.


– Почему вы всегда выходите на пикеты вместе с Оксаной?

– Оксана генерирует классные идеи для акций, а я их воплощаю. Она – одна из моих немногих оставшихся в Москве подруг. Потому что почти все мое окружение уехало: и товарищи из организации ЛевСД, и другие друзья-активисты, мои близкие люди. На этот раз мы решили провести пикет на Манежке. Это были нужные нам жест отчаяния и риск. Мы всегда готовы к задержанию, но раньше нам везло и нас не задерживали. Оксана стояла с плакатом. Так как она незрячая, мы подписываем плакаты шрифтом Брайля. На этот раз я написала фразу “Полтора года бессмысленной позорной войны”. Слово “война” я раскрасила акварелью, там были кровавые потеки, букву “о” я нарисовала в виде гроба. Плакаты – моя большая ценность: я, когда их рисую, всегда придумываю что-то новое. Я делала фото и снимала акцию на видео. Я тоже планировала постоять с плакатом в руках, но не успела, потому что к нам подошли полицейские. Недалеко от нас проводили свою акцию НОДовцы, но полиция на них никак не реагировала. Раньше я любила по приколу с ними поговорить, но сейчас у меня нет на это сил. Насколько я поняла, они требовали вернуть президенту его полномочия, потому что, по мнению представителей этого движения, его власть сейчас в принятии законов ограничена. Мы стояли с плакатом минут десять. Когда я спросила полицейских, почему они не задерживают НОДовцев, то мне ответили, что их митинг согласован. На мое замечание, что одиночный пикет не надо согласовывать, полицейские ничего не сказали.

Любовь Лукашенко
Любовь Лукашенко

– Сейчас проводят очень мало антивоенных акций. Как реагировали прохожие на ваш пикет в центре Москвы?

– Прохожие в Москве обычно никак не реагируют, они все спешат и заняты своими делами. Лишь одна девушка во время пикета на Манежной площади спросила нас, не страшно ли нам. Она была положительно по отношению к нам настроена. Когда нас задержали, она пожелала нам удачи. В Коломенском на пикете в поддержку Азата Мифтахова мы встретили от прохожих больше поддержки.

Это были нужные нам жест отчаяния и риск

– Не страшно ли вам выходить на такие акции?

– Мы осознаем все риски и понимаем, что нас, скорее всего, задержат. Конечно же, мне страшно, но мне важнее бороться. Я не могу по-другому – такова моя позиция. У меня есть понимание долга. Если все активисты уедут, то мы оставим Россию людям у власти. Мне бы не хотелось таким людям оставить ту Россию, которую я люблю. Подобный раскол среди прогрессивной части общества был в прошлом веке после революции. Александр Блок написал в стихотворении, адресованном Зинаиде Гиппиус, которая уехала из России: “Страшно, сладко, неизбежно надо”. Эти строчки, написанные в 1918 году, совпадают с моим ощущением от сегодняшнего дня. Я люблю Европу, я училась и жила в Берлине, я очень хочу в Израиль, потому что там живет большая часть дорогих мне людей. Но важно кому-то остаться здесь. Выходить на пикеты меня побуждает память о прошлом России, о сталинских репрессиях. Мне страшно повторить это прошлое. И этот страх повторения прошлого сильнее страха участия в акциях. Мне не по силам организовывать публичные мероприятия – мне не хочется в тюрьму. Я только пишу тексты и выхожу в пикеты. Каждый должен делать только то, что ему позволяет его осторожность.

Оксана Осадчая
Оксана Осадчая

– Разве справедливо, что именно вам, уязвимой молодой персоне без больших ресурсов и почти без поддержки в России, приходится “бросаться в многопенный вал"?

– Логика вождизма и диктаторская власть, сосредоточенная вокруг одного человека, – это следствие неправильных мыслей. Например, некоторые активисты говорят что-то вроде: “Сейчас нет массового протеста, и все, я пойду. Как только будет что-то массовое, или я встречу нормального лидера, или в целом будет что-то нормальное, я присоединюсь”. Такая логика приводит к вождизму. Ждать, что кто-то придет и даст свободу, не надо. Такого не будет никогда. Так можно прийти только к диктатуре. Свободу я могу себе дать только сама. Большое складывается из малого.

– Как вы относитесь к идея коллективной ответственности всех граждан России перед украинцами за войну?

Война тянется очень долго, и мне хочется проснуться, но проснуться невозможно

– У меня есть украинские корни, но формировалась я в Москве, и для украинцев я "москалька". Мне бы не хотелось, чтобы мне присваивали вину. У меня есть иррациональное ощущение стыда и вины за свой народ. Наверное, потому что я ощущаю большую связь с Россией, с ее культурой, историей и христианством. Я иногда чувствую на себе вину и понимаю, что мне никуда от нее не деться и эту страницу не переписать. Я заставляю себя терпеть резкие выпады украинцев и смиряться, хотя мне ужасно обидно. Они не обязаны разбираться в деталях политической повестки, потому что у них война.

– Какому давлению вас подвергают силовики?

– После акции в Коломенском в поддержку Азата Мифтахова и других политических заключенных ко мне ворвались в квартиру полицейские. Они по ней ходили, задавали странные вопросы, светили фонариком, сфотографировали мой плакат с надписью “гомофобии место в музее”, напугали мою кошку. Один из них показал свою корочку сотрудника уголовного розыска. Они требовали, чтобы я поехала с ними. Я отказалась, позвонила другу-правозащитнику и включила во время звонка громкую связь. Когда они поняли, что я никуда с ними не уеду, они предупредили, что если я не прекращу свою деятельность, подпадающую, по мнению силовиков, под статьи о “дискредитации” и “экстремизме”, то ко мне будут применены меры. Я ответила, что не делаю ничего противоправного.

– Как вы справляетесь с одиночеством после эмиграции ваших друзей и соратников?

– Я не уверена, что справляюсь. Я нуждаюсь в людях, мне очень непривычно в одиночестве. Эта новая для меня ситуации: я всегда была окружена друзьями и единомышленниками. Сейчас мне очень тяжело и без личного общения, и без участия в большом политическом движении. Моя подруга Оксана нашла группу “Я остаюсь” для активистов. Там люди делятся опытом, как они проживают одиночество после эмиграции друзей. Моя вера и мой максимализм и привязанность к моим убеждениям меня поддерживают. И еще – я очень терпеливый человек.

Я делаю, что могу сейчас, и борюсь с тем, что я считаю античеловечным

– Поддерживает вас и сейчас ваша вера?

– Я считаю, что христианство должно быть без конфессий. Я редко, но все же хожу в православный храм, потому что мне близка обрядовая часть. Она мне кажется красивой. Идея христианства в смирении. Все в руках Божьих, и он разрешит ситуацию, как должно. Я думаю, что нет плохих людей, а есть просто люди, которые запутались. Но, когда я смотрю на власть имущих, у меня большие сомнения возникают в этом убеждении. Я в целом сомневаюсь: люди ли они. Временами мне очень хочется крошить батон на Бога. После событий в Израиле, например. Все же войны развязывают люди, а не Бог. В вере я не усомнилась, но периодически на меня накатывает отчаяние. Еще к вопросу о вере и помогает ли она: вчера один из прихожан храма, куда я прихожу, сказал, что второе пришествие сейчас было бы кстати и всё бы разрешило. Я подумала, что это мысль.

Оксана Осадчая
Оксана Осадчая

– Я понимаю, что вы произнесли последнюю фразу с иронией. На что вы надеетесь сейчас?

– Я делаю, что могу сейчас, и борюсь с тем, что я считаю античеловечным. Когда мне говорят, мол, все закончится, для меня это звучит как слова о втором пришествии или о встрече на улицах Москвы с единорогом. Я родилась в 1995 году – и большую часть моей жизни у власти был Путин. Мне сложно поверить в перемены. Война тянется очень долго, и мне хочется проснуться, но проснуться невозможно. И я не могу сказать, что у меня есть какие-то светлые ожидания. Подсознательно я надеюсь на что-то, но мне это сложно дается.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG