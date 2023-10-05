Старейшая независимая литературная премия РФ прекращает существование

Старейшая независимая литературная премия в России - премия Андрея Белого - прекращает своё существование после смерти её создателей.

Об этом сообщила в фейсбуке председатель общественного совета Центра Андрея Белого Мария Зильбербург. По её словам, петербургский культурный Центр Андрея Белого закрывается. Премия существовала как подразделение этого центра.

Недавно умер петербургский литератор, в советские времена деятель самиздата и андеграунда Борис Останин. Вместе с Борисом Ивановым в 1978 году он создал независимую и неподцензурную премию Андрея Белого. Пережив ряд трансформаций, она существовала до последнего времени - более 40 лет. Её лауреатами в разные годы были известные писатели и учёные-гуманитарии. Премия высоко ценилась, хотя её материальным содержанием с советских времён оставались один рубль, бутылка водки и яблоко.

Борис Иванов умер ранее. Со смертью Останина учредителей Центра Андрея Белого не осталось в живых. "Формально после смерти Бориса Иванова и Бориса Останина Премия Андрея Белого существовать не может" - пишет Зильбербург. "Если же неформально, то авторитет Премии создавался в те годы, когда ее основатели, отчаявшись существовать в условиях немоты, стали организаторами и лидерами ленинградского самиздата, в своих подпольных журналах, которые читались далеко за пределами Ленинграда, публиковали писателей и поэтов, не признаваемых Советской властью... Новое время заслуживает нового отчаяния и нового мужества, которые должны вылиться в новые премии, а Премия Андрея Белого, полагаю, заканчивает свое существование", - написала она далее.

Не все комментаторы в фейсбуке выразили согласие с этим решением, хотя и не оспорили его правомочность. Звучат предложения переучредить премию как, например, премию памяти Бориса Останина.