Статуэтка "Оскара" Павла Таланкина потерялась во время перелёта

Павел Таланкин после получения премии Оскар, Голливуд, 15 марта 2026 года
Павел Таланкин после получения премии Оскар, Голливуд, 15 марта 2026 года

Во время перелёта из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне потерялась статуэтка "Оскара", которую видеограф Павел Таланкин получил за документальный фильм "Господин Никто против Путина". Об этом сообщил соавтор ленты Дэвид Боренштейн.

По словам Боренштейна, 29 апреля Таланкин прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Он собирался вылететь в Европу, а статуэтку "Оскара" хотел провезти в ручной клади. В аэропорту сотрудница службы безопасности не разрешила ему пронести статуэтку на борт самолёта, посчитав, что она может быть использована как оружие.

У Таланкина не было дополнительной сумки, чтобы сдать статуэтку в багаж, поэтому её положили в картонную коробку и отправили рейсом авиакомпании Lufthansa, которым он летел. Но коробка со статуэткой так и не прибыла в Франкфурт.

"Я искал, но не нашёл ни одного другого случая, когда кого-то заставляли сдать статуэтку "Оскар" в багаж. С Павлом поступили бы так же, если бы он был известным актёром? Или свободно говорил по-английски?" – отметил Боренштейн.

В своем посте режиссёр обратился к Lufthansa с просьбой найти статуэтку. Через несколько часов авиакомпания ответила в комментарии к посту Боренштейна, что относится к таким случаям очень серьезно и готова помочь найти статуэтку Таланкина.

  • Документальный фильм "Господин никто против Путина" основан на материале, который отснял Павел Таланкин в школе №1 в Карабаше Челябинской области. Таланкин работал там педагогом и делал съёмки для отчётности. Фильм рассказывает о проганде в школе, где после начала войны России против Украины начали проводиться патриотические мероприятия.
  • В марте суд в Челябинске запретил распространение картины в России, а Минюст включил Таланкина в реестр "иностранных агентов". Ведомство утверждает, что он сотрудничал с зарубежными СМИ, распространял "недостоверную" информацию о политике российских властей и выступал против войны с Украиной.
