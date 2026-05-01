Статуэтка "Оскара" Павла Таланкина потерялась во время перелёта

Во время перелёта из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне потерялась статуэтка "Оскара", которую видеограф Павел Таланкин получил за документальный фильм "Господин Никто против Путина". Об этом сообщил соавтор ленты Дэвид Боренштейн.

По словам Боренштейна, 29 апреля Таланкин прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Он собирался вылететь в Европу, а статуэтку "Оскара" хотел провезти в ручной клади. В аэропорту сотрудница службы безопасности не разрешила ему пронести статуэтку на борт самолёта, посчитав, что она может быть использована как оружие.

У Таланкина не было дополнительной сумки, чтобы сдать статуэтку в багаж, поэтому её положили в картонную коробку и отправили рейсом авиакомпании Lufthansa, которым он летел. Но коробка со статуэткой так и не прибыла в Франкфурт.

"Я искал, но не нашёл ни одного другого случая, когда кого-то заставляли сдать статуэтку "Оскар" в багаж. С Павлом поступили бы так же, если бы он был известным актёром? Или свободно говорил по-английски?" – отметил Боренштейн.

В своем посте режиссёр обратился к Lufthansa с просьбой найти статуэтку. Через несколько часов авиакомпания ответила в комментарии к посту Боренштейна, что относится к таким случаям очень серьезно и готова помочь найти статуэтку Таланкина.