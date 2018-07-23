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Мир

Преимущество в небе: война самолетов-невидимок

Российской программе самолетов-невидимок "подрезали крылья". США и Китай поставили на вооружение пятое поколение "невидимок", но испытывают проблемы. Так кто "правит балом" в небе в 2018 году?
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Российский Су-57 на авиасалоне. Самолет рекламировали как российское пятое поколение истребителей &ndash; и по технологии &quot;невидимок&quot;, и по электронике, и по способности выполнять различные задачи на поле боя&nbsp;
1 Российский Су-57 на авиасалоне. Самолет рекламировали как российское пятое поколение истребителей – и по технологии "невидимок", и по электронике, и по способности выполнять различные задачи на поле боя 
Индия, которая собиралась совместно с Россией разрабатывать собственный истребитель пятого поколения, в начале этого года отказалась от этой идеи. Индийские военные, изучив российский Су-57, заявили, что он не может сравниться с американскими F-22 и F-35. 2 июля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что не видит смысла форсировать массовое производство Су-57. Программа создания Су-57 оценивается в сумму от 8 до 10 миллиардов долларов
2 Индия, которая собиралась совместно с Россией разрабатывать собственный истребитель пятого поколения, в начале этого года отказалась от этой идеи. Индийские военные, изучив российский Су-57, заявили, что он не может сравниться с американскими F-22 и F-35. 2 июля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что не видит смысла форсировать массовое производство Су-57. Программа создания Су-57 оценивается в сумму от 8 до 10 миллиардов долларов
На данный момент у России в планах производство 12 самолетов Су-57. После того как Индия вышла из проекта, цель иметь на вооружении 150 самолетов к 2020 году вряд ли выполнима
3 На данный момент у России в планах производство 12 самолетов Су-57. После того как Индия вышла из проекта, цель иметь на вооружении 150 самолетов к 2020 году вряд ли выполнима
В этом году китайские ВВС получили 28 самолетов пятого поколения &quot;Чэнду J-20&quot; по прозвищу &quot;Черный орел&quot;. Его форма создает экран от радаров, а специальная краска поглощает радиоволны&nbsp;
4 В этом году китайские ВВС получили 28 самолетов пятого поколения "Чэнду J-20" по прозвищу "Черный орел". Его форма создает экран от радаров, а специальная краска поглощает радиоволны 

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