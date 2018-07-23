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Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад: 33-й кинофестиваль в Карловых варах
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Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад: 33-й кинофестиваль в Карловых варах
Мир
Преимущество в небе: война самолетов-невидимок
38 минут(ы) назад
Российской программе самолетов-невидимок "подрезали крылья". США и Китай поставили на вооружение пятое поколение "невидимок", но испытывают проблемы. Так кто "правит балом" в небе в 2018 году?
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1
Российский Су-57 на авиасалоне. Самолет рекламировали как российское пятое поколение истребителей – и по технологии "невидимок", и по электронике, и по способности выполнять различные задачи на поле боя
2
Индия, которая собиралась совместно с Россией разрабатывать собственный истребитель пятого поколения, в начале этого года отказалась от этой идеи. Индийские военные, изучив российский Су-57, заявили, что он не может сравниться с американскими F-22 и F-35. 2 июля вице-премьер РФ Юрий Борисов
заявил
, что не видит смысла форсировать массовое производство Су-57. Программа создания Су-57 оценивается в сумму от 8 до 10 миллиардов долларов
3
На данный момент у России в
планах
производство 12 самолетов Су-57. После того как Индия вышла из проекта, цель иметь на вооружении 150 самолетов к 2020 году вряд ли выполнима
4
В этом году китайские ВВС получили 28 самолетов пятого поколения "Чэнду J-20" по прозвищу "Черный орел". Его форма создает экран от радаров, а специальная краска поглощает радиоволны
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