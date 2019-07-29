ОКБ имени Сухого начало серийное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщается в брошюре, посвящённой 80-летию конструкторского бюро, передаёт РИА "Новости". До 2028 года промышленность будет производить чуть больше 8 самолётов в год, при том, что спроектированный для истребителя двигатель пока не готов к серийному производству.

Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Он разрабатывался с 2002 года. Серийное производство самолёта неоднократно переносилось. Ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что первые 12 самолётов должны вступить в строй в 2019 году, однако в 2018 году агентство ТАСС сообщало, что первый и второй серийные самолёты поступят в армию в конце 2019 и в 2020 году соответственно.

В 2020 году планировалось подписать второй контракт на производство и поставку Воздушно-космическим силам еще 13 серийных истребителей до 2025 года, сообщало государственное агентство. Однако 27 июня был подписан контракт на 76 новых самолётов до 2028 года — это, вероятнее всего, три полноценных авиационных полка и учебное звено.

В апреле ТАСС сообщал, что в серийное производство запущен промежуточный двигатель "первого этапа" для истребителя, в то время как двигатель "второго этапа", предполагающий полное соответствие истребителя заявленным характеристикам, будет готов к установке на истребители не ранее 2023 года и проходит испытания.