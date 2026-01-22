Стив Уиткофф: на переговорах о мире - только один нерешённый вопрос

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, выступая утром 22 января в швейцарском городе Давос на так называемом Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума, заявил, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении войны в Украине.

По словам Уиткоффа, остаётся только один нерешённый вопрос - по всей видимости, речь идёт о контроле над территориями.

Спецпосланник подтвердил, что отправляется сегодня в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера до позднего вечера он и другие члены американской делегации провели в дискуссиях с украинской делегацией. Обсуждалось в том числе восстановление украинской экономики, при этом Уиткофф упомянул свободную экономическую зону. Ранее сообщалось об идее создать такую зону на территории Донецкой области, однако не ясно, под чьим контролем. Россия настаивает на передаче под её контроль всей территории области, сейчас она контролирует более 70%.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что представители Украины провели в Давосе встречи с представителями крупнейшей американской инвесткомпании BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара и переговорщиками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

В Давосе сегодня состоится встреча президентов США и Украины. Её анонсировал накануне в своём выступлении Дональд Трамп. Украинская сторона до сегодняшнего дня не подтверждала встречу. Утром 22 января, однако, В Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский в пути на форум. Ранее о том, что его самолёт вылетел в Швейцарию, сообщило агентство Bloomberg. Впоследствии пресс-секретарь Зеленского сообщил, что президент прибыл в Швейцарию, а встреча с Трампом ориентировочно запланирована на 15.00 мск.

Российский президент Владимир Путин накануне на совещании Совета безопасности заявил, что готов рассмотреть вопрос о направлении средств из замороженных в США российских активов "для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий" после гипотетического заключения мирных соглашений. Путин не уточнил, какие именно территории он имеет в виду – остающиеся под контролем Украины или же оккупированные армией России во время войны. Впервые российский президент прямо допустил возможность использования российских активов для этих целей.