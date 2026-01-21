Ссылки для упрощенного доступа

Уиткофф и Кушнер собираются в четверг в Москву на встречу с Путиным

Уиткофф (слева) и Кушнер
Уиткофф (слева) и Кушнер
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и другой представитель Дональда Трампа Джаред Кушнер в четверг на этой неделе намерены отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Уиткофф сказал в интервью CNBC. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована.

По словам Уиткоффа, о встрече попросила российская сторона. Он отметил, что это важный факт в контексте обсуждения мирного урегулирования в Украине.

Накануне Уиткофф и Кушнер встретились с швейцарском городе Давос с представителем Путина Кириллом Дмитриевым. Обе стороны назвали встречу позитивной. Представители США ранее встречались также с украинской делегацией.

Ранее уже сообщалось, что Уиткофф и Кушнер до конца января намерены побывать в Москве, но даты не назывались.

Новость дополняется

