Столтенберг: хочется, чтобы Украина была способна отбросить солдат Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО хотели бы, чтобы украинские войска освободили новые территории Украины и "отбросили солдат президента Путина". Только это, по его мнению, может создать условия для будущих переговоров о мире между Украиной и Россией. Когда и на каких условиях могут начаться такие переговоры, должен решать Киев, а НАТО должно быть готово помогать Украине "столько, сколько потребуется". Об этом Столтенберг сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода.

"Мы должны поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности - показать, что президент Путин не побеждает в Украине" - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, война в Украине в настоящее время стала "битвой логистики" и "войной на истощение", в которой чрезвычайно велика роль организации поставок боеприпасов, оружия и материалов на линию фронта. По его словам, страны, поддерживающие Украину, не могут допустить истощения собственных запасов, поэтому наращивают производство вооружений.

По словам Столтенберга, в рядах российских военных отмечается низкий боевой дух, боевая техника и подготовка также не на высшем уровне. Однако Россия продемонстрировала способность вводить в бой десятки тысяч новых бойцов, даже ценой больщих потерь, поэтому российскую армию нельзя недооценивать.

Столтенберг скептически отнёсся к возможности заморозки конфликта, сказав, что необходимо стремиться к тому, чтобы этого не произошло, а Украина добилась успеха на поле боя - что принесёт успех и за столом переговоров. Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли освобождение аннексированного Крыма военным путём и готово ли НАТО поддержать такую операцию, однако повторил тезис о том, что союзники поддерживают право Украины на самооборону и будут это делать столько, сколько потребуется.

В последнее время идут обсуждения возможности украинского контрнаступления весной нынешнего года, его возможного хода и последствий. В Киеве, подтверждая подготовку к контрнаступлению, предупреждают, что не следует относиться к нему как к какой-то решающей ставке. Столтенберг подчеркнул, что вопрос о том, когда начинать наступление и как его вести, должно решать украинское командование на местах.