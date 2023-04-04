Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Столтенберг: хочется, чтобы Украина была способна отбросить солдат Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО хотели бы, чтобы украинские войска освободили новые территории Украины и "отбросили солдат президента Путина". Только это, по его мнению, может создать условия для будущих переговоров о мире между Украиной и Россией. Когда и на каких условиях могут начаться такие переговоры, должен решать Киев, а НАТО должно быть готово помогать Украине "столько, сколько потребуется". Об этом Столтенберг сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода.

"Мы должны поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности - показать, что президент Путин не побеждает в Украине" - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, война в Украине в настоящее время стала "битвой логистики" и "войной на истощение", в которой чрезвычайно велика роль организации поставок боеприпасов, оружия и материалов на линию фронта. По его словам, страны, поддерживающие Украину, не могут допустить истощения собственных запасов, поэтому наращивают производство вооружений.

По словам Столтенберга, в рядах российских военных отмечается низкий боевой дух, боевая техника и подготовка также не на высшем уровне. Однако Россия продемонстрировала способность вводить в бой десятки тысяч новых бойцов, даже ценой больщих потерь, поэтому российскую армию нельзя недооценивать.

Столтенберг скептически отнёсся к возможности заморозки конфликта, сказав, что необходимо стремиться к тому, чтобы этого не произошло, а Украина добилась успеха на поле боя - что принесёт успех и за столом переговоров. Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли освобождение аннексированного Крыма военным путём и готово ли НАТО поддержать такую операцию, однако повторил тезис о том, что союзники поддерживают право Украины на самооборону и будут это делать столько, сколько потребуется.

В последнее время идут обсуждения возможности украинского контрнаступления весной нынешнего года, его возможного хода и последствий. В Киеве, подтверждая подготовку к контрнаступлению, предупреждают, что не следует относиться к нему как к какой-то решающей ставке. Столтенберг подчеркнул, что вопрос о том, когда начинать наступление и как его вести, должно решать украинское командование на местах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG