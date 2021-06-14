Столтенберг: отношения НАТО и России – самые плохие с холодной войны

Отношения между союзом НАТО и России в настоящий момент – в "самой низшей точке" со времён окончания холодной войны между Западом и СССР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита Североатлантического союза, который проходит сегодня в Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать диалог с Россией и в то же время принимать меры для наращивания своего оборонного потенциала, чтобы противостоять её агрессивным действиям. Он подчеркнул важность единства всех 30 стран НАТО, сказав, что Москве не удастся его разрушить.

Генеральный секретарь НАТО назвал нынешний момент "ключевым" для союза, а саммит – открытием новой главы в его истории. Ожидается, что союзники обсудят новые стратегические подходы к отношениям как с Россией, так и с Китаем. Столтенберг заявил, что Китай не является "врагом" НАТО, но ряд его действий представляют угрозу для безопасности.

На саммите, как ожидается, не будет обсуждаться вопрос о возможном членстве в НАТО для Грузии и Украины. В то же время участники подчёркивают, что выскажутся в поддержку этих стран – партнёров НАТО.

В саммите принимает участие президент США Джо Байден, который 16 июня встречается с Владимиром Путиным в Женеве. В Брюсселе Байден проведёт двустороннюю встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом – в отношениях между США и Турцией в последнее время было немало разногласий.